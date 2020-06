Frostpunk, ultima espansione in arrivo e anche un gioco da tavolo

Frostpunk si prepara ad accogliere la sua ultima espansione prevista per questa estate, intitolata On the Edge, e anche un gioco da tavolo basato sul videogioco, con entrambi gli elementi che si presentano in video.

11 bit Studios ha riscosso un grande successo con Frostpunk, il city builder gestionale con elementi survival che costringe i giocatori a prendere costantemente delle decisioni difficili per cercare di far sopravvivere la comunità sotto il proprio controllo all'interno di un mondo durissimo.

Nel corso del Guerrilla Collective di oggi, il team ha annunciato il prossimo arrivo di Frostpunk: On the Edge, ovvero quella che sarà l'ultima espansione per il gioco, attesa per questa estate ma senza ancora una data di uscita precisa.

Oltre alla presentazione di On the Edge, per l'occasione è stato presentato il gioco da tavolo Frostpunk: The Board Game, completamente incentrato sul videogioco di 11 Bit Studios. Creato da Glass Cannon Unplugged, che comprende anche gli autori del precedente gioco da tavolo su This War of Mine, il Board Game di Frostpunk promette di replicare la particolare ambientazione e la dinamica tutta fatta di sopravvivenza e scelte ardue nel nuovo contesto del gioco a struttura più classica, quest'ultimo previsto arrivare nel 2021.

L'espansione precedente, Frostpunk: The Last Autumn, è uscita lo scorso gennaio, per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Frostpunk da parte di Tommaso Valentini, pubblicata nel 2018 su PC.