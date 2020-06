In occasione del PC Gaming Show 2020 è stato pubblicato un nuovo trailer di The Last Campfire, l'ultima fatica di Hello Games, lo studio di No Man's Sky. Il gioco uscirà questa estate, quindi non manca molto per giocarci. Purtroppo non ha ancora una data d'uscita precisa.

The Last Campfire è stato annunciato ai Game Awards 2018, ed è tornato a mostrarsi in video lo scorso marzo. Il gioco è in sviluppo per PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One.