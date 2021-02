Games with Gold, marzo 2021: i giochi Xbox Series X|S e One gratis del mese

I Games with Gold di marzo 2021, ovvero i giochi gratis per Xbox Series X|S e Xbox One per gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate, sono stati annunciati da Microsoft, come spesso accade con un certo anticipo rispetto all'arrivo del nuovo mese.

Come da tradizione, si tratta di due giochi per Xbox One e due per Xbox 360, dunque lo schema dei cinque giochi di cui uno specificamente ottimizzato per Xbox Series X|S sembra essere stato un caso particolare di febbraio 2021, visto che almeno per il momento si prosegue con l'impostazione classica.