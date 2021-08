Gamescom 2021: Konami parteciperà con eFootball e Yu-Gi-Oh! Master Duel

Konami ha annunciato che parteciperà alla Gamescom 2021 e che per l'occasione svelerà nuovi dettagli e contenuti di eFootball e Yu-Gi-Oh! Master Duel.

La kermesse di colonia quest'anno si svolgerà tra mercoledì 25 agosto e venerdì 27. Da sempre si tratta di un appuntamento caro ai fan dei titoli calcistici di Konami, visto che solitamente per l'occasione vengono svelati nuovi dettagli della successiva iterazione del brand.

In particolar modo la Gamescom 2021 sarà una tappa importante per il publisher, visto che la serie PES si prepara a una rivoluzione totale. Oltre al nuovo nome, eFootball, il titolo calcistico Konami sarà free-to-play, con nuovi contenuti in arrivo dopo il lancio sotto forma di aggiornamenti, gratuiti e a pagamento, e con un approccio "modulare", grazie al quale i giocatori potranno scegliere di acquistare solo i contenuti che gli interessano.

eFootball

Stando alle dichiarazioni di Konami, eFootball al lancio sarà praticamente una demo, con un numero di squadre e modalità limitato. Insomma, la Gamescom 2021 potrebbe essere il palcoscenico ideale non solo per provare finalmente il gioco prima del debutto, ma anche per fare maggiore chiarezza sui contenuti disponibili al lancio e quelli in arrivo in futuro.

Yu-Gi-Oh! Master Duels è stato annunciato lo scorso luglio per tutte le piattaforme disponibili sul mercato (ad eccezione di Google Stadia), nonché smartphone e tablet, e promette di essere il nuovo punto di riferimento per gli amanti del gioco di carte di Konami. Presentato "come il titolo digitale più completo mai uscito dedicato al mondo di Yu-Gi-Oh!" sarà interessante vederlo in azione, per scoprire maggiori dettagli, come ad esempio se utilizzerà le regole ufficiali o una versione pensata appositamente per il format videoludico.