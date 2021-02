GameStop, azioni: investitore al centro della vicenda ammette di non capirci molto

Probabilmente non sapete chi Keith Gill sia, ma sapete cosa ha fatto. Si tratta di uno dei principali investitori al centro dei recenti eventi di GameStop. Gill commenta spesso la pagina Reddit di WallStreetBets e ha causato l'aumento di valore delle azioni della catena di rivendita di videogiochi. Gill ha guadagnato cifre notevoli e ha danneggiato i short-seller. Potreste pensare che sia estremamente informato sul funzionamento del mercato azionario. Be', non proprio. Gill ha ammesso di non capirci molto.

Parlando al Congresso, Gill ha ammesso di capire a malapena certi elementi di quanto accaduto lo scorso mese, compreso il blocco agli acquisti imposto da Robinhood nel momento del quale il valore delle azioni di GameStop è salito di diverse centinaia di dollari. "È allarmante quanto poco ne sappiamo dei funzionamenti interni del mercato e sono grato a questa commissione per la decisione di esaminare l'accaduto".

Oltre a Gill, sono stati ascoltati anche il CEO di Robinhood - Vlad Tenev -, il CEO di Melvin Capital - Gabriel Plotkin - e il CEO di Reddit - Steve Huffman -. Melvin Capital è l'hedge fund che ha perso enormi quantità di denaro nel momento del quale il prezzo delle azioni è salito. Gill ha risposto alle domande del Congresso, ma ha chiaramente trovato tutta la vicenda di GameStop molto divertente, visto che a un certo punto ha anche affermato di "non essere un gatto", in riferimento a quanto accaduto recentemente a un avvocato, che ha involontariamente attivato un filtro di Zoom mentre parlava con un giudice.

Vi segnaliamo infine che GameStop non ha ottenuto alcun guadagno dalle azioni, le leggi USA lo hanno impedito.