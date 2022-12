GameStop: offerte del Calendario dell'avvento del 13 dicembre 2022, con FIFA 23 e LEGO Brawls

Continuano le promozioni proposte da GameStop con il suo Calendario dell'Avvento. Tra le offerte di oggi, martedì 13 dicembre 2022, troviamo FIFA 23 per tutte le piattaforme, LEGO Brawls e una serie di tie-in e titoli per i più piccoli.

Potete accedere alle offerte del Calendario dell'Avvento sul sito ufficiale di GameStop.it, che potrete raggiungere a questo indirizzo. Di seguito abbiamo elencato tutte le offerte del 13 dicembre 2022, che includono giochi, accessori e controller Power A:

FIFA 23 per PS5 e Xbox Series X|S a 49,98 euro

FIFA 23 per PS4 e Xbox One a 39,98 euro

FIFA 23 per PC (codice versione digitale) a 39,98 euro

FIFA 23 Legacy Edition per Nintendo Switch a 27,98 euro

LEGO Brawls per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Switch a 27,98 euro

Jumanji: Il Videogioco a 24,98 euro

Fast & Furios: Spy Racers II, il ritorno della SH1FT3R per PS4 e Switch a 19,98 euro

La Famiglia Addams: Caos in Casa per Switch e PS4 a 19,98 euro

Hotel Transylvania: Avventure da Paura per Switch a 19,98 euro

Paw Patrol: Gran Premio per Switch a 27,98 euro

PJMASKS: Eroi della Notte per PS4 e Switch a 19,98 euro

Microfono Trust - GXT241 Velica a 19,98 euro

Controller Power A - Enhanced Spectra per Switch a 24,98

Controller Power A - Enhanced Woo Hoo Mario per Switch a 19,98 euro

Controller Power A - Enhanced (colorazioni Red e Pink Lemonade) a 24,98 euro

LEGO Brawls

Come al solito, vi ricordiamo che le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop cambiano di giorno in giorno, quindi avete tempo fino alla mezzanotte per approfittare di una delle promozioni indicate qui sopra.

Che ne pensate delle offerte lanciate da GameStop oggi con il Calendario dell'Avvento?

