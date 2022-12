Wo Long: Fallen Dynasty sarà protagonista di una diretta Xbox, ecco data e orario

Con un post su Twitter, Team Ninja ha annunciato che Wo Long: Fallen Dynasty sarà protagonista di una diretta sul canale Twitch di Xbox in cui verranno svelati nuovi dettagli sul loro atteso action che andrà in onda domani. Fissate data e orario sul calendario: l'appuntamento è alle 19:30 italiane di mercoledì 14 dicembre 2022.

Potrete visualizzare lo streaming sul canale Twitch ufficiale di Xbox, a questo indirizzo. Alla diretta parteciperà il community manager di Team Ninja, Emmanule "MASTER" Rodriguez, che svelerà nuovi dettagli su Wo Long: Fallen Dynasty.

L'annuncio non include altre informazioni su ciò che verrà mostrato durante la presentazione. Supponiamo che per l'occasione verranno approfondite alcune delle meccaniche di gioco e mostrate nuove sequenze di gameplay. Potrebbe arrivare anche l'annuncio di una seconda demo a tempo limitato. I producer Fumihiko Yasuda e Masaaki Yamagiwa hanno infatti dichiarato in un'intervista che Team Ninja sta valutando l'idea di pubblicare una nuova versione di prova, non solo per PS5 e Xbox Series X|S, ma anche per PC, PS4 e Xbox One.

In attesa di conoscere le novità di domani, vi suggeriamo di leggere, se ancora non lo avete fatto, il nostro provato di Wo Long: Fallen Dynasty. L'action di Team Ninja sarà disponibile dal 2 marzo 2023 per PC e console. Al lancio sarà incluso anche nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.