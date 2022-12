Papetura, la recensione della versione Switch di un gioco che ricorda le opere di Amanita Design

Dal primo dicembre 2022 è disponibile su Nintendo Switch Papetura, un'avventura punta e clicca originariamente pubblicata su PC nel maggio 2021. Dopo un anno e mezzo, questo piccolo gioco arriva anche sulla portatile di Nintendo, dove sempre più spesso si affacciano opere indie in cerca di nuovo pubblico. La conversione è, per l'appunto, solo una conversione senza modifiche o aggiustamenti di sorta. Se già conoscete il gioco, quindi, non dovete aspettarvi sorprese, ma per chiunque non l'abbia mai sentito nominare, è l'occasione per scoprire un'avventura che si ispira al classico The Neverhood e al più recente Machinarium. Ecco a voi la nostra recensione di Papetura.

Un mondo di carta La prigione di Pape dalla quale partiamo in Papetura Papetura ci racconta senza l'uso di dialoghi o testi la storia di Pape, un foglietto di carta con braccia, gambe e occhi che è imprigionato in una struttura floreale. La creatura, all'inizio dell'avventura, riesce a scappare e si ritrova a dover affrontare una creatura oscura e mostri fiammeggianti che mettono a repentaglio l'intero mondo di Pape. L'avventura ha un taglio alquanto surreale e anche la descrizione che vi abbiamo proposto è in parte frutto della spiegazione ufficiale degli sviluppatori, visto che il nome del nostro personaggio non è nemmeno precisato. Papetura è un'avventura brevissima, che si completa in massimo un'ora e mezza, e anche la sua "trama" risulta essere più un'idea che un vero intreccio. A far da padrone in Papetura è più che altro l'atmosfera un po' magica e assurda di un mondo composto completamente di carta che non segue sempre la logica. Ci si muove in una manciata di ambienti e si deve comprendere come proseguire: le opzioni sono tendenzialmente poche, quindi è difficile rimanere bloccati, e soprattutto ogni area dispone di una suggerimento alquanto esplicito che può essere attivato a piacere, previo completamento di un semplice minigioco. Il problema è che molte soluzioni degli "enigmi" di gioco sono poco logiche e alle volte semplicemente non si può capire cosa si deve fare: l'uso del suggerimento proposto dagli sviluppatori è praticamente fondamentale e questo rompe un po' l'immedesimazione e la fluidità. Molte interazioni con l'ambiente e gli enigmi sono inoltre un po' scomode con le levette analogiche di Switch e in più di un'occasione l'incedere di Pape e le sue azioni sono fin troppo lenti e legnosi. Quel che intendiamo è che Papetura fatica a risultare divertente o anche solo intrigante, a differenza di altre piccole opere a base di enigmi simili, come ad esempio il già citato Machinarium. La qualità delle opere di Amanita Design è lontana e Papetura non può competere dal punto di vista ludico.

Un mondo di meraviglie Gli ambienti di carta di Papetura sono incredibili Al tempo stesso, non possiamo negare di essere rimasti affascinati dal mondo di Papetura. Anche se alle volte un po' casuale e anche se certamente molto piccolo in termini di numero di ambienti, esplorare la casa/prigione di Pape è piacevole. Ogni area di gioco è composta da carta e colla, con luoghi e creature realizzati a mano dagli sviluppatori che hanno speso ore e ore tagliando, appiccicando e piegando ogni pezzetto di carta per realizzare un mondo piccolo ma dettagliatissimo. Con molto poco, Papetura riesce a dare l'impressione di trovarsi in un mondo vivo, con le proprie regole e il proprio ecosistema vivente. Ci sono anche altre creature con le quali interagire in Papetura Abbiamo profondamente apprezzato anche la componente sonora, sia per quanto riguarda le musiche che gli effetti audio dedicati ai rumori ambientali e ai suoni delle creature, che riempiono l'ambiente di vita e dinamismo. La colonna sonora è inoltre realizzata da Floex (Tomas Dvorak), noto per i propri lavori su opere come Machinarium e Samarost. La musica aiuta quindi a dare l'impressione di trovarsi in un'opera di Amanita Design, ma come detto dal punto di vista ludico non siamo allo stesso livello del team ceco.