GameStop: offerte del Calendario dell’Avvento dell’8 dicembre 2021, c’è anche Cyberpunk 2077

Sul sito di GameStop Italia sono disponibili i sconti del Calendario dell'Avvento di oggi, mercoledì 8 dicembre 2021. Tra i nuovi giochi in offerta troviamo, tra gli altri, anche Cyberpunk 2077 e Dragon Ball Z: Kakarot.

Vi ricordiamo che potrete trovare tutte le offerte del Calendario dell'Avvento sul sito ufficiale di GameStop.it, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

Di seguito i giochi in offerta con il Calendario dell'Avvento di GameStop di mercoledì 8 dicembre:

Cyberpunk 2077 è tra le nuove offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop

Ci avviciniamo al Natale e dunque offerte simili potrebbero essere particolarmente interessanti per fare un regalo. In particolare l'offerta su Cyberpunk 2077 potrebbe fare gola a tanti, dato che si tratta di un prezzo particolarmente basso e potrebbe rivelarsi un ottimo investimento per il futuro dato l'arrivo nel 2022 della tanto atteso upgrade next-gen per PS5 e Xbox Series X|S.

