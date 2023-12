GameStop propone tante idee regalo per il Natale 2023 tra console, accessori e giochi

GameStop ha organizzato diverse iniziative per questo Natale 2023 , proponendo una serie di offerte speciali che possono essere particolarmente indicate come idee regalo in questo periodo, come vediamo in questa panoramica tra console, giochi da tavolo e di carte.

Console

Xbox Series S e Game Pass

Potete trovare tutte le proposte a questo indirizzo sullo shop online di GameStop, oltre che nei negozi fisici in questo periodo. Per quanto riguarda le console, abbiamo parlato ieri delle offerte relative a Nintendo Switch, che si presenta con vari bundle piuttosto convenienti, ma non è l'unica. Chi vuole optare per le altre piattaforme, può trovare la nuova PS5 Slim, disponibile al prezzo standard di 549,98 euro, dunque non in offerta, trattandosi del modello appena uscito.

Per quanto riguarda Xbox, GameStop suggerisce in particolare il modello Xbox Series S venduto insieme a un abbonamento Xbox Game Pass da tre mesi, il tutto al prezzo di 299,98 euro, ma un'idea interessante è anche l'acquisto di abbonamenti preparati a Game Pass di durata variabile per i regalo di Natale.

PS5 Slim

Se poi cercate qualcosa di più particolare, c'è anche l'Atari 2600+ che propone una riproduzione dettagliata dell'originale, al prezzo di 129,98 euro.