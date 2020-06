GameStopZing Time to Play: arriva la promozione prendi 2 paghi il meno caro 5€

Da GameStopZing si festeggiano gli anni '80. Tutti i punti vendita della catena e il sito internet saranno agghindati a tema, ma non solo. Con la campagna annuale di promozioni estive chiamata Time to Play arrivano anche tante offerte su videogiochi, Funko Pop e tanto altro. Per esempio si possono prendere 2 giochi e pagare il meno caro 5€.

A partire da oggi 22 giugno 2020, da GSZ si festeggiano gli anni '80. Questo spensierato decennio viene usato come fonte di ispirazione per tantissime nuove promozioni e attività dedicate a tutte le categorie di prodotti trattate dalla catena.

Sul sito Gamestop.it o nei punti vendita sarà possibile trovare promo per tutti i gusti e per tutte le età su tutte le tipologie di prodotti disponibili. Per esempio c'è la promo sui giochi nuovi "Prendi due giochi il meno caro lo paghi 5 euro", ma ci sono anche offerte sul fronte usato e svariate offerte sulla parte merchandising: -20% su tantissimi articoli, 9.98 sugli imperdibili Funko Pop e tanto altro!

Senza considerare che ci sono tante promo esclusive disponibili solo sul web che potete trovare a questo indirizzo.

Tutte le promo saranno disponibili nei punti di vendita sugli oltre 340 negozi della catena e online fino a metà agosto.

Cosa ne pensate? Ne approfitterete?