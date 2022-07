Gears 5: disavventura notturna in hotel per Rahul Kohli, l'interprete di Fahz

Rahul Kohli, l'interprete di Fahz in Gears 5 ma soprattutto del dottor Ravi Chakrabarti nella serie televisiva iZombie, è stato protagonista di una spiacevole disavventura notturna in hotel.

L'attore ha infatti raccontato su Twitter di essersi ritrovato in camera due estranei alle tre di notte, uno dei quali stava cercando "suo cugino Rahul": a quanto pare alla reception hanno ritenuto la richiesta legittima al punto da consegnare agli uomini una chiave per la camera dove pernottava Kohli.

Come il suo personaggio in Gears 5, ai tempi il miglior lancio di Xbox Game Studios, fortunatamente l'attore non è un tipo mingherlino e ha avuto ben pochi problemi a buttare fuori i due visitatori inattesi, per poi dirigersi alla reception per scambiare qualche parola con gli addetti.

Giunto lì ha dovuto ricorrere a tutto il proprio autocontrollo per evitare di fare una scenata, ed è per questo che ha finito per sfogarsi su Twitter. La sua disavventura sarebbe potuta infatti finire molto, molto peggio e per fortuna i due estranei hanno trovato lui in camera, peraltro sveglio, e non qualcun altro.

Kohli ha assicurato che non lascerà che questo episodio rimanga impunito proprio per via della gravità dell'accaduto.