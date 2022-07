Stranger Things 4, Grounded rende omaggio alla serie Netflix e si pensa a un crossover

Grounded ha reso omaggio a Stranger Things 4 con un post pubblicato su Twitter in concomitanza con l'uscita degli ultimi due episodi della quarta stagione dello serie Netflix, e gli utenti hanno subito pensato a un possibile crossover.

In uscita a settembre nella versione completa, Grounded non si è distinto finora per questo genere di operazioni promozionali, in verità, ma magari Obsidian ci sta pensando e questo post potrebbe essere un modo per tastare il terreno.

"Sei fortunato a essere stato solo rimpicciolito: saresti potuto finire nel Sottosopra", recita il messaggio, mentre una GIF mostra la trasformazione di un insetto in un Demogorgone.

In attesa di scoprire se la cosa avrà degli sviluppi o si è trattato di un omaggio fine a se stesso, magari date un'occhiata alla nostra recensione del Volume 2 di Stranger Things 4 e al provato di Grounded.