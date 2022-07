BioWare ha assunto Mary DeMarle, autrice di Deus Ex e Guardians of the Galaxy

BioWare ha assunto Mary DeMarle, la brillante autrice degli ultimi episodi di Deus Ex, nella fattispecie Human Revolution e Mankind Divided, nonché del recente Marvel's Guardians of the Galaxy.

Premiata ai The Game Awards 2021 proprio per il comparto narrativo di Marvel's Guardians of the Galaxy, la DeMarle ha lavorato per oltre dieci anni presso Eidos Montreal al fine di creare la nuova, affascinante incarnazione di Deus Ex.

Non è dato sapere di cosa si occuperà in BioWare: visto il suo talento e la sua esperienza, l'autrice potrebbe dedicarsi a Dragon Age: Dreadwolf oppure al nuovo capitolo di Mass Effect, o magari a una proprietà intellettuale inedita.

Marie DeMarle

L'addio a Eidos Montreal è avvenuto a qualche settimana di distanza dall'annuncio dell'acquisizione del team da parte di Embracer Group, che ha rilevato anche i diritti del brand di Deus Ex.

"Avendo lavorato per molti anni in questo settore ho capito che la trama è spesso asservita al gameplay", ha dichiarato la DeMarle in un'intervista con GamesIndustry di qualche mese fa.

"Se tuttavia comprendo il gioco e qual è il sentimento che sto cercando di suscitare negli utenti (...), posso fare in modo che la storia sia lì per supportare il gameplay ed enfatizzarlo."