GeForce Now: Nvidia lancia le carte regalo, oltre a dei nuovi giochi sul servizio

In occasione delle festività natalizie, Nvidia ha lanciato le carte regalo di GeForce Now, il suo servizio di cloud gaming in abbonamento, insieme a diversi nuovi giochi, di cui possiamo leggere l'elenco completo:

The Unliving (nuovo lancio su Steam)

A LIttle to the Left (nuovo lancio su Steam)

Alba: A Wildlife Adventure (Gratis su Epic Games dal 10 al 17 novembre)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Gratis su Epic Games dal 10 al 17 novembre)

Yum Yum Cookstar (nuovo lancio su Steam, 11/11)

Guns, Gore and Cannoli 2 (Steam)

Heads Will Roll: Downfall (Steam)

Hidden Through Time (Steam)

The Legend of Tianding (Steam)

Railgrade (Epic Games)

Per quanto riguarda le carte regalo, esistono di tre fasce di prezzo: 20€, 50€ e 90€.

Le carte regalo di GeForce Now

"Chi riceve il regalo può riscattare la carta in base al livello di iscrizione preferito, che sia un abbonamento RTX 3080 o un abbonamento Priority. È il regalo perfetto per chi arriva in ritardo e anche un modo per far appassionare i vostri amici al gaming." Vediamo nel dettaglio:

La card da 20€ è "Attivabile per 2 mesi di Priority OPPURE 1 mesi di RTX 3080"

La card da 50€ è "Attivabile per 6 mesi di Priority OPPURE 3 mesi di RTX 3080"

La card da 90€ è "Attivabile per 12 mesi di Priority OPPURE 6 mesi di RTX 3080"