God of War Ragnarok, video confronto fra PS5, PS4 Pro e PS4 da Digital Foundry

God of War Ragnarok è un progetto cross-gen, come ben noto, e il nuovo video confronto realizzato da Digital Foundry mira a fare chiarezza sulla maniera in cui il gioco gira su PS5, PS4 Pro e PS4.

Dopo l'analisi della versione PS5 di God of Wa Ragnarok, la testata inglese ha pensato bene di controllare in che maniera si comporta il titolo di Santa Monica Studio sulle diverse piattaforme Sony e quali sono le differenze del caso.

Come già sappiamo, le modalità grafiche di God of War Ragnarok offrono un ampio ventaglio di possibilità, in particolare su PlayStation 5, con 4K reali a 30 fps (che diventano 40 a 120 Hz), 4K dinamici a 60 fps e infine 1440p a 120 fps.

Su PS4 base abbiamo invece un 1080p nativo, privo dunque di scaler dinamici, che si pone un obiettivo di 30 fotogrammi e lo rispetta nella maggior parte dei casi; mentre su PS4 Pro si sale a una risoluzione che arriva fino ai 1656p per i 30 fps e scende fino ai 1080p per una modalità performance a 40-50 fps.

Ulteriori dettagli, naturalmente, nella nostra recensione di God of War Ragnarok.