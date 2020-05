GeForce Now, The Wonderful 101: Remastered e Divinity: OS si uniscono al catalogo

The Wonderful 101: Remastered e Divinity: Original Sin Enhanced Edition sono due dei 17 nuovi giochi che si sono uniti questa settimana al catalogo di cloud gaming di Nvidia chiamato GeForce Now.

Il servizio di cloud gaming GeForce Now consente di giocare in cloud i propri giochi potenziati dalle tecnologia del colosso delle schede video. Il tutto con bassa latenza e il raytracing su quasi tutti i dispositivi, dai Pc - anche quelli meno performanti - ai Mac e alle Android TV.

L'esperienza è stata ottimizzata per il cloud gaming e include miglioramenti delle performance come aggiornamenti e patch del gioco gestiti da remoto. Questa settimana 17 nuovi giochi sono entrati a far parte del servizio, compresi 4 nuovi lanci su Steam: Observation, Rez Plz, Hunting Simulator 2 e The Wonderful 101: Remastered.

Di seguito la lista completa dei giochi inseriti questa settimana: