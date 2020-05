First Playable, l’evento B2B per il settore del gaming in Italia, torna a luglio in formato digitale

First Playable, l'evento B2B internazionale di riferimento per il settore del gaming in Italia creato da Iidea, l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, torna il 15 e 16 luglio 2020 in formato digitale. First Playable è creato in collaborazione con Toscana Film Commission e con il sostegno dell'Assessorato alla Cultura, Ricerca e Università della Regione Toscana.

La prima edizione del First Playable ha riunito 70 developer italiani e 36 speaker e publisher internazionali negli spazi di Manifatture Digitali Cinema a Pisa. Quest'anno IIDEA ha deciso di trasformare l'appuntamento in un evento digitale in risposta all'attuale pandemia Covid-19.

L'evento ospiterà anche un'edizione degli Italian Video Game Awards dedicata esclusivamente ai videogiochi italiani. L'appuntamento si svolgerà, nello spirito di questo 2020, proponendo un'esperienza digitale sicura, con la massima attenzione a garantire la necessaria privacy e le esigenze di ogni partecipante.

First Playable 2020 sarà un'efficace occasione di business per l'industria italiana del videogioco, che servirà sia a mettere in evidenza le produzioni degli sviluppatori italiani, sia a metterli in contatto con editori e investitori in Europa e nel mondo.

Inoltre si discuterà del Decreto Rilancio e finanziamenti ai videogiochi.

First Playable 2020 sarà: