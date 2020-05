Decreto Rilancio e finanziamenti ai videogiochi, IIDEA sostiene l'iniziativa First Playable Fund

Dopo un certo periodo di riflessione, evidentemente, IIDEA ha deciso di accogliere con entusiasmo l'iniziativa First Playable Fund introdotta all'interno del Decreto Rilancio del Governo italiano, come misura per sostenere l'industria videoludica in questo periodo di rientro progressivo alla normalità dopo il lockdown dovuto al coronavirus.

Ne abbiamo parlato una settimana fa, quando il fondo per i videogiochi in Italia era appena stato presentato e IIDEA, ovvero l'associazione videoludica italiana ex-AESVI, non aveva ancora una posizione precisa al riguardo, in attesa di conoscere la misura definitiva adottata dal governo.

Con la pubblicazione della legge in gazzetta, evidentemente l'associazione ha deciso di accogliere con entusiasmo la misura proposta dal governo, come riportato nel comunicato ufficiale da parte di Mauro Fanelli, Vicepresidente di IIDEA: "Come Associazione stiamo lavorando da tempo per ottenere misure di sostegno pubblico al settore dei videogiochi. Un settore costituito da piccole e micro imprese scarsamente capitalizzate, che operano in un mercato internazionale molto competitivo", ha dichiarato Mauro Fanelli, "Siamo felici che con il DL Rilancio sia stato possibile compiere un primo passo in questa direzione. Ringraziamo il Ministero dello Sviluppo Economico per la sensibilità dimostrata con l'approvazione del First Playable Fund, che diminuisce il gap tra l'Italia e gli altri paesi europei in termini di sostegno pubblico all'industria dei videogiochi".

Il First Playable Fund approvato con il DL Rilancio prevede una dotazione finanziaria iniziale di 4 milioni di euro per il 2020. Sarà destinato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo compreso dai 10.000 euro e 200.000 euro per singolo prototipo.