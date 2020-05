Legacy of Kain: Soul Reaver e Jak and Daxter in uscita su PS5 in forma di remake?

Legacy of Kain: Soul Reaver e Jak and Daxter potrebbero approdare su PS5 sotto forma di remake, secondo quanto riportato in un possibile leak.

La fonte anonima che ha pubblicato le informazioni dice di averle ricevute da una persona molto vicina agli studi first party Sony, ora uniti sotto il brand PlayStation Studios, ma è chiaro che in assenza di riferimenti concreti la notizia va presa con le pinze.

Cominciamo da Jak and Daxter, che stando al leak tornerebbe su PlayStation 5 con una rielaborazione della trilogia, in uscita in concomitanza con il lancio della nuova console.

L'intento degli autori sarebbe quello di creare un'unica storia, nell'ambito di un progetto davvero ambizioso, alla cui realizzazione avrebbe partecipato anche Naughty Dog.

Per quanto riguarda invece Legacy of Kain: Soul Reaver, il remake sarebbe il frutto di una collaborazione con Square Enix, con lo sviluppo affidato a Bluepoint Games.

In questo caso si tratterebbe di un titolo in uscita nel 2021, che riproporrebbe la stessa storia del gioco originale, in maniera fedele, reinventando però il gameplay al fine di modernizzarlo e smussarne gli spigoli.

L'intenzione di Square Enix sarebbe quella di farne un po' il suo soulslike dal punto di vista delle meccaniche, preservando però l'atmosfera e gli enigmi che caratterizzavano Legacy of Kain.

Sul fronte tecnico, naturalmente, ci si aspetta di vedere un'evoluzione come quella apprezzata nello splendido remake di Shadow of the Colossus, appunto l'ultimo progetto a cui Bluepoint Games ha lavorato.

Laddove il leak si rivelasse fondato, quando dovrebbero essere presentati i due giochi? Si parla del Summer Game Fest, la serie di eventi online organizzati da Geoff Keighley, ma pare che una decisione in tal senso non sia ancora stata presa.