Ghost of Tsushima Director’s Cut: precaricamento disponibile a una settimana dal lancio

Disponibile sul PlayStation Store il precaricamento di Ghost of Tsushima Director's Cut per PS4 e PS5, nonostante manchi una settimana al lancio effettivo. Il peso del download è di 57,72GB, quindi valutate se avete spazio sufficiente prima di iniziare a scaricare (al limite, liberatelo).

Per precaricare Ghost of Tsushima Director's Cut basta andare sulla pagina del gioco nel PlayStation Store da PS4 o PS5 e, dopo aver prenotato il gioco, far partire il download. Come al solito potete anche usare l'applicazione PlayStation da mobile o entrare nel PlayStation Store da un qualsiasi browser per far partire il download da remoto.

Da notare che il precariamento potrebbe non essere ancora disponibile in tutti i territori, visto che Sony sta ancora facendo il rollout. Nel caso, riprovate dopo qualche ora. Tanto avete tempo prima dell'uscita effettiva.

Ghost of Tsushima Director's Cut comprende il gioco base; l'espansione Iki Island con una nuova storia, nuovi nemici e molto altro; la modalità online Legends; diversi contenuti scaricabili (mini art book digitale, il commento degli sviluppatori e altro ancora).

La versione PS5 di Ghost of Tsushima Director's Cut offrirà una risoluzione di 4K a 60fps, il supporto completo del DualSense, l'audio 3D, il lip sync per il doppiaggio giapponese, la possibilità di trasferire i salvataggi della versione PS4.