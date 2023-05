Ghost of Tsushima ha superato 1 milione di copie vendute in Giappone

Sony ha confermato che Ghost of Tsushima ha superato quota 1 milione di copie vendute solo per quanto riguarda il Giappone, rendendolo uno dei titoli PlayStation Studios di maggior successo in tale territorio e confermando come il pubblico nipponico abbia ben apprezzato il gioco.

Avevamo visto diverse dimostrazioni di apprezzamento da parte soprattutto di addetti ai lavori giapponesi, tra i quali di recente anche Shinji Mikami, ma a questo punto c'è la conferma del successo di Ghost of Tsushima in tale territorio.



A corredo del tweet che annuncia il raggiungimento di tale traguardo arriva anche una simpatica gif con un Jin Sakai decisamente felice di quanto fatto anche in patria. Proprio Ghost of Tsushima è stato menzionato di recente da Jim Ryan, in un'interessante intervista pubblicata da Famitsu, come uno dei titoli di maggior successo di PlayStation Studios in Giappone.

Questo viene visto, anche dal capo di PlayStation, come un esempio di gioco che sottolinea l'importanza del Giappone per l'ambito PS5, nonostante si tratti di un titolo sviluppato da un team occidentale, peraltro. Proprio questo apparente contrasto rende Ghost of Tsushima un caso molto particolare nell'industria videoludica, confermato ora anche dal risultato raggiunto in ambito di apprezzamento da parte del pubblico.

A questo punto in molti aspettano un seguito da Sucker Punch, ma secondo alcune voci Ghost of Tsushima 2 non sarà presente al PlayStation Showcase della settimana prossima.