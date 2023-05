Hideo Kojima potrebbe essere alla WWDC 2023 di Apple: Death Stranding o altro su Mac e iOS?

Hideo Kojima potrebbe essere presente alla WWDC 2023 di Apple, considerando che il game designer è stato avvistato in quel di Cupertino nel quartier generale e, secondo varie fonti, potrebbe essere parte della presentazione fissata per il mese prossimo, forse per presentare qualcosa legato a Death Stranding o un nuovo gioco di Kojima Productions.

Ricordiamo che la WWDC 2023 si terrà dal 5 al 9 giugno 2023, occasione nella quale verranno presentate diverse novità riguardanti il mondo Apple, in particolare per quanto riguarda il software e lo sviluppo per le piattaforme Mac, iOS e derivati.

All'interno di questo, però, potrebbe esserci spazio anche per Hideo Kojima, secondo quanto riferito da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg che è considerato una fonte piuttosto affidabile per quanto riguarda le novità in ambito tecnologico e su Apple in particolare.



Questo farebbe pensare a una presentazione da parte di Kojima, che potrebbe aver in programma di portare alcuni suoi giochi su piattaforme Apple Silicon. Tra questi viene ovviamente in mente Death Stranding, che è peraltro il gioco gratuito di Epic Games Store di questa settimana, ma non solo.

Al di là di una possibile conversione del gioco in questione, è possibile che Kojima stia lavorando a qualcosa di nuovo sulle piattaforme di Apple e, secondo alcuni, potrebbe trattarsi di un titolo legato al nuovo visore a realtà mista AR/VR di Apple, che dovrebbe essere presentato proprio in tale sede.

Sebbene l'ipotesi sia piuttosto fantasiosa, Kojima ha dimostrato di essere particolarmente interessato alle nuove soluzioni videoludiche che possono derivare da tali tecnologie, come visto con l'ancora misterioso progetto in cloud per Microsoft.