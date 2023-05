The Lord of the Rings: Gollum, svelate le dimensioni su PS5 e PS4 e data del preload

PlayStation Game Size ha svelato le dimensioni delle versioni PS5 e PS4 di The Lord of the Rings: Gollum e la data del preload ora che mancano pochi giorni al lancio dell'action adventure di Daedalic Entertainment.

Fortunatamente parliamo di un peso piuma, perlomeno se confrontato con alcune delle produzioni più recenti. Parliamo infatti di 30,51 GB su PS5, mentre su PS4 il gioco occuperà solo 18,66 GB. In entrambi i casi parliamo della versione 1.01 ovvero con già applicata una prima patch correttiva. Le dimensioni in ogni caso potrebbero lievitare ulteriormente con un eventuale aggiornamento del day-one e quelli successivi alla pubblicazione.

Per quanto riguarda la data di inizio del preload su PlayStation Store che come al solito è fissata due giorni dalla pubblicazione, quindi il 23 maggio 2023. Il 25 maggio invece avverrà il lancio vero e proprio, anche su PC, Xbox Series X|S e Xbox One. Per ingannare l'attesa potrete leggere le nostre impressioni sul gioco grazie al provato di The Lord of the Rings: Gollum pubblicato a marzo.

Oltre ai dettagli sulle dimensioni, nelle ultime settimane sono emerse anche informazioni su risoluzione e framerate delle versioni console di The Lord of The Rings: Gollum, durata e requisiti di sistema minimi e raccomandati per PC.