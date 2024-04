Ghostwire Tokyo: Bethesda ha rimosso Denuvo, silenziosamente

Sembra che Bethesda abbia silenziosamente rimosso il sistema di sicurezza Denuvo dalla versione PC di Ghostwire Tokyo, ma senza pubblicizzare la questione, visto che è stata scoperta solo attraverso modifiche al database di Steam, come riferito da SteamDB.

Il rapporto tra il gioco di Tango GameWorks e il sistema anti-tamper Denuvo continua ad essere piuttosto bizzarro: Bethesda lo aveva inserito stranamente un anno dopo l'uscita, cosa decisamente insolita per un sistema di sicurezza che viene tipicamente utilizzato per proteggere i giochi al lancio dalla possibilità di diffondere copie piratate nel periodo più importante del ciclo commerciale di un titolo.

Senza alcun preavviso, sembra che Denuvo sia stato poi rimosso proprio nelle ore scorse, in corrispondenza con una patch nelle cui note non viene fatto riferimento alla questione, come a mantenere una sorta di segreto sull'uso del software in oggetto.