Ghostwire: Tokyo ha superato quota 6 milioni di giocatori

Bethesda e Tango GameWorks hanno annunciato che Ghostwire: Tokyo ha ora raggiunto e superato la quota di 6 milioni di giocatori in totale che hanno preso parte al particolare titolo horror, attraverso le varie piattaforme su cui è uscito.

Eravamo rimasti a 5 milioni di giocatori lo scorso giugno, ma evidentemente il totale è aumentato nel giro di tre mesi, con un altro milione di giocatori che si sono aggiunti al totale. Ovviamente, trattandosi di un gioco disponibile su servizi in abbonamento come Xbox Game Pass, il parametro non è strettamente assimilabile alle vendite, ma è comunque un dato importante.