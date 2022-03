Ghostwire: Tokyo, un video di gameplay su PC con ray tracing attivo

Ghostwire: Tokyo si mostra con un video di gameplay catturato dalla versione PC del gioco, con ray tracing attivato: dieci minuti di sequenze che mettono in evidenza il contributo di questa tecnologia.

Come sappiamo, Ghostwire: Tokyo includerà su PS5 sei differenti modalità grafiche, ma per godere dei vantaggi del ray tracing bisognerà inevitabilmente scendere a compromessi per quanto concerne il frame rate, rimanendo bloccati a 30 fps.

Chiaramente su PC, al netto della configurazione utilizzata, ciò non accadrà e sfruttando anche tecnologie di upscaling avanzato si potrà godere di una grafica davvero suggestiva sul fronte delle luci e dei riflessi pur a 60 fps.

Nel video è possibile osservare le insegne che si specchiano sull'asfalto bagnato e le luci che colpiscono le superfici in maniera realistica, creando un gioco di ombre che contribuisce in questo caso anche ad arricchire l'atmosfera spettrale del gioco.

Ghostwire: Tokyo sarà disponibile a partire dal 25 marzo nelle versioni PC e PS5.