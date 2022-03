Triangle Strategy: quasi 800.000 copie distribuite, Square Enix festeggia con un artwork

Square Enix ha annunciato che Triangle Strategy ha quasi raggiunto quota 800.000 copie distribuite e vendute in digitale in tutto il mondo, a due settimane dal lancio, avvenuto in esclusiva per Nintendo Switch lo scorso 4 marzo.

Stando ai dati condivisi dalla compagnia giapponese, oltre 200.000 copie sono state vendute in Giappone e nel mercato asiatico, il che significa che all'incirca 600.000 sono state vendute/distribuite in Occidente e nel resto del mondo. Per festeggiare il risultato, Square Enix ha pubblicato un artwork di Triangle Strategy realizzato da Naoki Ikushima, che potrete visualizzare qui sotto.

Triangle Strategy, l'artwork pubblicato per festeggiare le quasi 800.000 copie distribuite in meno di due settimane

Triangle Strategy è un GDR strategico turni per Nintendo Switch realizzato da ArtDink con un'ambientazione di stampo fantasy medievale. Come Octopath Traveler presenta una veste grafica in HD-2D, mentre la produzione nel complesso richiama a capolavori del genere degli anni '90, come Final Fantasy Tactics e Vandal Hearts. Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Triangle Strategy per Nintendo Switch.

800.000 copie in a due settimane dal lancio sono indubbiamente un buon risultato, specie se consideriamo che Triangle Strategy è un gioco relativamente di nicchia ed è disponibile per una sola piattaforma. Voi ci state giocando? Vi sta piacendo? Fatecelo sapere nei commenti.