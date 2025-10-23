Già sparita da Epic Games Store la pagina di Scarface, vediamo cosa è successo

Pare che l'entusiasmo creato dall'apparizione della pagina Epic Games Store della riedizione di Scarface: The World if Yours, avvenuta nella giornata di ieri, fosse mal riposto, visto che oggi il gioco è sparito nel nulla. Alcuni si erano mostrati scettici per il fatto che il progetto fosse in mano a un editore sconosciuto, EC Digital Entertainment, dimostratosi capace di districarsi negli enormi problemi di diritti che fino a oggi hanno impedito la ripubblicazione del gioco.

Uno scherzo o cosa?

Con il passare della giornata, la situazione è diventata sempre più sospetta, man mano che emergevano maggiori dettagli, con l'editore che ha annunciato che la pagina Epic Games Store era stata "messa online involontariamente" a causa di "un problema tecnico durante la configurazione del backend".

A questo è seguita la scoperta da parte dell'utente PCMachinima su Reddit che il gioco veniva distribuito con un set di mod (SilentPatch e Fusion Fix) non autorizzate dai rispettivi autori, tanto che uno degli sviluppatori delle due mod aveva espresso dei grossi sospetti sull'operazione.

Pare che gli scettici avessero ragione, visto che EC Digital Entertainment ha diramato un altro aggiornamento, suggerendo di non avere la licenza del gioco e che le due pagine dello store dovevano essere solo dei "segnaposto" mentre continuavano le negoziazioni dietro le quinte. "La pagina attuale era inizialmente intesa come un segnaposto mentre lavoravamo su questioni tecniche e di licenze", ha scritto EC Digital Entertainment. "Sfortunatamente, il rilascio involontario di alcune build su altre piattaforme ha causato complicazioni e preoccupazioni inaspettate. Per questo motivo, riteniamo necessario fermarci e rivalutare". Da qui la rimozione del gioco dai negozi.