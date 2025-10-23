Pokémon e League of Legends saranno protagonisti all'Esports Stadium di Lucca Comics & Games

La giornata di giovedì si aprirà con il panel Inntale Presenta , che dalle 10.30 alle 12.30 vedrà il celebre gruppo raccontare i dettagli della loro nuova campagna di gioco di ruolo, mentre nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 tornerà il brivido della sfida con il Pokémon Pro Showdown : uno scontro spettacolare fra il Team Aqua e il Team Eparrots.

A Lucca Comics & Games 2025 ci saranno tante mostre intrecciate anche con il mondo dei videogiochi

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.00, si svolgerà la Top 8 del torneo Pokémon VGC, con in palio un Nintendo Switch 2 , mentre la sera dalle 21.00 l'opening party French Choc farà ballare il Pala Tagliate con musica dal vivo e dj set. Superospiti d'eccezione: Venin Carmin, Etienne De Crecy e Andrea Rock.

Mercoledì 29 ottobre, dalle 11.00 alle 13.30, si apriranno le danze con il Torneo Team Aqua - "Vinci una Switch 2" su Pokémon VGC . Le fasi iniziali della gara verranno trasmesse in diretta sia al palazzetto che sul canale Twitch di Francesco Pardini , che sarà affiancato da Pietro Xella e Sebastiano Trinchitelli.

Dal 29 ottobre al 2 novembre l'Esports Stadium di Lucca Comics & Games diventerà l'epicentro del gaming, trasformando il Pala Tagliate di Lucca in una vera e propria festa a base di sfide su Pokémon, Valorant e League of Legends , ma anche cosplay ed eventi dal vivo.

Venerdì, sabato e domenica

Nella giornata di venerdì 31 ottobre il programma di Lucca Comics & Games darà spazio agli Esports con le attese finali del Circuito Tormenta: dalle 10.00 alle 13.30 assisteremo alla finale di Valorant con il commento di Etrurian e Itsme, poi dalle 14.30 alle 18.00 ci sarà la finale di League of Legends con la presenza sul palco di Revilvage e Vischio.

Sabato 1 novembre saranno protagonisti i talenti emergenti la community: la mattinata dalle 10.00 alle 13.00 sarà dedicata a Breeze of Glory, il format di Vigorsol che punta a scoprire i nuovi talenti del team LIT, condotto da Paolo Cannone, Fragola e Kenrhen.

A seguire, l'Esports Stadium si trasformerà nella passerella del Cosplay Contest a tema Riot Games, curato dalla community CLIC con una parata dalle 13.30 e il contest dalle 15.30 alle 18, con la conduzione di IconStitch e Zeronikib. Le iscrizioni sono aperte sia online che in loco.

La sera l'atmosfera si infiammerà nuovamente grazie al DJ Set di Sir Bob Cornelius Rifo, l'eclettico ideatore dei Bloody Beetroots e stella italiana della musica elettronica.

E domenica 2 novembre? Gran finale con due appuntamenti imperdibili: dalle 9.00 alle 13.30 ci sarà il Worlds Watchparty, con la semifinale dei Campionati Mondiali di League of Legends che verrà trasmessa in diretta dall'Esports Stadium con Kenrhen, Wolcat e Moonboy.

Dalle 14.30 alle 18.00, infine, sarà il momento del PCT: Europei Watchparty, la tappa di qualificazione da Danzica del Pokèmon VGC, raccontata in streaming ufficiale da Francesco Pardini e dal Team Aqua.