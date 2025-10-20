A Lucca Comics & Games 2025 ci saranno tante mostre intrecciate anche con il mondo dei videogiochi

Come ogni anno, anche Lucca Comics & Games 2025 offrirà ai visitatori moltissime mostre, alcune delle quali intrecciate in qualche modo anche con il mondo dei videgiochi. Più precisamente, si saranno eventi espositivi dedicati a serie o autori che hanno molto a che fare con il nostro mondo, che hanno incrociato più e più volte, come ad esempio le Tartarughe Ninja. Le esposizioni saranno visitabili con ingresso libero dal 19 al 28 ottobre, con i seguenti orari: dal martedì al sabato dalle 15:00 alle 19:00 e la domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 (lunedì chiuso). Dal 29 ottobre al 2 novembre, durante i giorni del festival, l'accesso rimarrà gratuito, con ingresso prioritario per i possessori di un biglietto valido per il festival (dalle 9:00 alle 19:00). Per chi desidera approfondire le tematiche e le visioni degli artisti presentati, sarà disponibile il volume "Lucca Comics & Games 2025, French Kiss, Artbook delle mostre", edito da Lucca Crea. Il libro sarà in vendita in esclusiva presso il bookshop delle mostre e successivamente distribuito nelle librerie e negli store online. Ma ora vediamo quali sono le mostre che potrebbero essere più interessanti per un videogiocatore.

KEVIN EASTMAN: Le origini oscure delle Tartarughe Ninja Prima di diventare un fenomeno globale, le Teenage Mutant Ninja Turtles erano qualcosa di molto diverso: una creazione indipendente, nata in bianco e nero nel 1984 dall'immaginazione di Kevin Eastman e Peter Laird. Questa mostra, intitolata "A Twisted Ronin Ninja", ci riporta alle origini del franchise, ossia a un'epoca in cui le avventure dei quattro fratelli erano permeate da un'atmosfera cupa e da un'ironia tagliente, tipiche del fumetto underground di allora. La copertina del n°1 di Teenage Mutant Ninja Turtles I visitatori potranno ammirare una selezione di tavole originali della prima, storica serie, riscoprendone l'energia e l'audacia sperimentale, in particolare nell'uso della carta Duo-Shade. Lo stesso Kevin Eastman condivide la sua emozione per l'incredibile longevità della sua creazione: "Sono colpito dai nuovi fan tanto quanto, se non di più, rispetto a quelli originali. Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown ha una data di uscita su Steam I primi fan trovarono qualcosa che amavano nelle TMNT e ci regalarono la vita più bella possibile: vivere un sogno d'infanzia, disegnare fumetti. Furono loro a decidere che le TMNT erano "cool" - un dono che ci ha cambiato la vita. Oggi, venti, trenta o quaranta anni dopo, i giovani trovano ancora qualcosa di speciale nelle TMNT. È incredibile, commovente. Posso chiedere a genitori e figli: "Chi è la tua Tartaruga preferita?" e ricevo la stessa risposta entusiasta da entrambi. La verità è che "le amano" e questo per me sarà sempre più che sufficiente."

FORGING THE MYTH: Alle origini di Warhammer Questa mostra è un viaggio nella storia della nascita e dello sviluppo della serie Warhammer. "Art & Artifacts from the Workshop" esplora come una visione unica, che fonde atmosfere oscure e distopiche della tradizione nordeuropea con suggestioni letterarie, artistiche e cinematografiche, abbia dato vita al "Vecchio Mondo" di Warhammer e al cupo futuro di Warhammer 40.000. Una sessione di Warhammer Queste ambientazioni, costantemente sull'orlo del Caos e popolate da personaggi memorabili, sono diventate per decenni un punto di riferimento per l'immaginazione di milioni di appassionati. L'esposizione si concentra sui due pilastri fondanti del successo di Games Workshop: l'arte e il gioco. Partendo dalle geniali intuizioni di Ian Livingstone e Steve Jackson, il percorso ripercorre i primi venticinque anni di storia di Warhammer, svelando i segreti che hanno fatto diventare il marchio un mito.