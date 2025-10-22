Scarface: The World is Yours torna su PC con una riedizione migliorata con l'IA

"Vogliamo chiarire che Steam rientra fra le versioni previste e stiamo cercando di completare rapidamente i lavori per questa edizione. Di conseguenza, potreste notare come l'attuale pagina contenga contenuti provvisori, che verranno aggiornati in vista del lancio ufficiale."

"A causa di un problema tecnico durante la configurazione del backend, il gioco è stato pubblicato involontariamente su un'altra piattaforma prima del previsto", ha scritto il publisher in un post su Steam, riferendosi come detto al prodotto su Epic Games Store .

Il sequel mai nato

Tempo fa è venuto fuori che Scarface 2 esisteva e Radical Entertainment ci stava lavorando, ma purtroppo il progetto non ha mai visto la luce e la serie è stata fondamentalmente accantonata, nonostante il generale apprezzamento nei confronti del primo capitolo.

Chissà, magari la riedizione voluta da EC Digital riporterà l'attenzione su questo sorprendente franchise, che si poneva dal punto di vista narrativo come un "what if?" rispetto al finale del film, offrendoci una variazione sul tema di Grand Theft Auto ma con il carisma di Tony Montana a supporto della storia.