Le Gift Card del PlayStation Store di Instant Gaming sono in offerta, in tempo per i nuovi sconti di PS4/PS5

Le offerte di Instant Gaming di oggi ci permettono di acquistare le Gift Card del PlayStation Store per PS4 e PS5. Ad esempio, potete ottenere 60€ di credito pagando 54,99€. Ovviamente sono presenti anche altri tagli, ma quello indicato ha lo sconto migliore. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo indicato e che vedete nel box qui sopra è già quello definitivo. Non va aggiunta l'IVA sulle Gift Card. Il codice che acquisterete è valido unicamente per gli account italiani.

Come funzionano le Gift Card del PlayStation Store per PS4 e PS5

Una volta che avete fatto un acquisto tramite Instant Gaming, otterrete un codice alfanumerico. Questo va inserito tramite la funzione di riscatto dei codici del PlayStation Store, dopo aver fatto l'accesso col vostro account. Il credito apparirà nel vostro portafogli e potrete subito usarlo.

Gift Card del PlayStation Store

Il credito acquistato tramite Instant Gaming è valido per qualsiasi prodotto digitale presente all'interno del PS Store. Potete comprare videogiochi completi, DLC, espansioni, valute e abbonamenti come PS Plus. Se per caso doveste comprare un prodotto che costa più del credito a vostra disposizione, la differenza sarà presa dalla vostra carta associata all'account.