Giocare troppo può fare male alla salute, secondo un nuovo studio

Secondo un nuovo studio, passare troppo tempo a giocare può danneggiare la salute fisica , emotiva e mentale. Visto che frequentate un sito che si chiama multiplayer.it siete già perduti, probabilmente. Comunque sia, lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nutrition di ScienceDirect e riportato da Medical Xpress. È stato condotto da dieci ricercatori provenienti da tutto il mondo, che hanno analizzato gli effetti del "gaming eccessivo" sui giovani, coinvolgendo 317 studenti di cinque università australiane con un'età mediana di 20 anni.

Meno giochi, più sei in forma

Secondo i risultati ottenuti, chi gioca più di 10 ore a settimana, definito "high gamer", presenta un rischio maggiore di problemi alimentari, privazione del sonno e aumento di peso. "Ciò che ha colpito è che gli studenti che giocavano fino a 10 ore a settimana apparivano molto simili tra loro per quanto riguarda dieta, sonno e peso corporeo", ha dichiarato il dottor Mario Siervo, il direttore dello studio. "Le vere differenze sono emerse tra coloro che giocavano più di 10 ore a settimana, i quali mostravano una chiara divergenza rispetto al resto del campione".

Giocare può danneggiare davvero la salute?

Oltre agli "high gamer" (10 o più ore a settimana), i ricercatori hanno suddiviso i partecipanti in "low gamer" (0-5 ore a settimana) e "moderate gamer" (5-10 ore), in base al tempo di gioco auto-dichiarato. All'interno di queste categorie, è emerso che gli high gamer mostravano un peggioramento della qualità della dieta e un aumento dell'obesità rispetto ai low e ai moderate gamer. Ad esempio, secondo lo studio, gli high gamer avevano un indice di massa corporea (BMI) mediano di 26,3 kg/m² (generalmente considerato sovrappeso), rispetto ai 22,2 kg/m² e 22,8 kg/m² dei low e moderate gamer, valori generalmente ritenuti normali o salutari.

Inoltre, sebbene tutti e tre i gruppi abbiano riportato una qualità del sonno generalmente scarsa, i moderate e gli high gamer hanno ottenuto risultati peggiori rispetto ai low gamer. Indovinate qual è il fattore determinante che peggiora la qualità del sonno? I videogiochi.

"Ogni ora aggiuntiva di gioco a settimana era associata a un peggioramento della qualità della dieta, anche tenendo conto di stress, attività fisica e altri fattori legati allo stile di vita", ha continuato Siervo, che poi ha spiegato: "Questo studio non dimostra che videogiocare causi direttamente questi problemi, ma mostra un chiaro schema secondo cui il gaming eccessivo può essere collegato a un aumento dei fattori di rischio per la salute. I nostri dati suggeriscono che un livello di gioco basso o moderato è generalmente accettabile, ma il gaming eccessivo può sottrarre spazio ad abitudini sane come seguire una dieta equilibrata, dormire correttamente e mantenersi attivi".