Apple, nuovo monitor comparso nel database cinese: Studio Display o Pro Display XDR in arrivo?

Un monitor Apple inedito è apparso in un database normativo cinese, con un numero di modello A3350. Il documento è stato visionato da MacRumors e, sebbene sia ancora impossibile capire di cosa si tratti con esattezza, il monitor potrebbe essere uno Studio Display o Pro Display XDR , come già ipotizzato ultimamente. Vediamo meglio i dettagli.

In arrivo un nuovo monitor Apple

Stando alle informazioni riportate, questo modello sarà dotato di un display LCD ad alte prestazioni. Nulla di estremamente nuovo, dato che sia lo Studio Display che il Pro Display XDR hanno lo stesso tipo di pannello. L'elenco sembra escludere un display OLED, almeno per il modello A3350. In precedenza avevamo già segnalato alcune indiscrezioni riguardanti un nuovo Studio Display in sviluppo, con supporto ProMotion per una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, supporto HDR e chip A19 o A19 Pro. Se il prossimo monitor dovesse essere dotato di retroilluminazione mini-LED, oltre a includere le novità riportate sopra, si tratterebbe di un modello in grado di migliorare prestazioni e qualità dell'immagine.

Monitor Apple

L'attuale monitor ha infatti uno schermo LCD da 27" con frequenza di aggiornamento a 60 Hz, luminosità fino a 600 nit e fotocamera e altoparlanti integrati. Non è ancora chiaro che tipo di aggiornamento aspettarci, né se si tratti piuttosto di un nuovo Pro Display XDR. Quest'ultimo è uscito nel dicembre del 2019, quindi un upgrade significativo è ormai inevitabile. In ogni caso, avrebbe molto più senso se si trattasse di un nuovo Studio Display da presentare insieme al prossimo Mac Studio con chip M5.