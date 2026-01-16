Il set Joy-Con viola e verde chiaro per Nintendo Switch 2 è in preordine su Amazon

Su Amazon è disponibile il preordine dei due Joy-Con per Nintendo Switch 2, precisamente nelle colorazioni viola e verde chiaro, a 89,99 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Questi Joy-Con saranno ufficialmente disponibili il 12 febbraio 2026.
Joy-Con per Nintendo Switch 2 in preordine
Questi Joy-Con sono compatibili con Nintendo Switch 2 e si collegano magneticamente. I pulsanti SL/SR sono più grandi, in grado di offrire maggiore comfort e controllo se si gioca impugnando un Joy-Con in orizzontale.
Inoltre, anche i control stick sono più grandi, mentre i magneti sono potenti al punto da tenere i controller saldamente attaccati alla console. Per scollegare un controller basterà premere il pulsante di rilascio sul retro. Infine, ogni Joy-Con può essere utilizzato come se fosse un mouse, sia il destro che il sinistro.