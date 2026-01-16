2

Il set Joy-Con viola e verde chiaro per Nintendo Switch 2 è in preordine su Amazon

Tra le proposte di Amazon troviamo il preordine del set da due Controller Joy-Con, nelle colorazioni viola e verde chiaro, per Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/01/2026
Joy-Con switch 2

Su Amazon è disponibile il preordine dei due Joy-Con per Nintendo Switch 2, precisamente nelle colorazioni viola e verde chiaro, a 89,99 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Questi Joy-Con saranno ufficialmente disponibili il 12 febbraio 2026.

Joy-Con per Nintendo Switch 2 in preordine

Questi Joy-Con sono compatibili con Nintendo Switch 2 e si collegano magneticamente. I pulsanti SL/SR sono più grandi, in grado di offrire maggiore comfort e controllo se si gioca impugnando un Joy-Con in orizzontale.

Joy-Con per Switch 2
Joy-Con per Switch 2

Inoltre, anche i control stick sono più grandi, mentre i magneti sono potenti al punto da tenere i controller saldamente attaccati alla console. Per scollegare un controller basterà premere il pulsante di rilascio sul retro. Infine, ogni Joy-Con può essere utilizzato come se fosse un mouse, sia il destro che il sinistro.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il set Joy-Con viola e verde chiaro per Nintendo Switch 2 è in preordine su Amazon