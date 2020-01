Giochi Nintendo Switch: Tokyo Mirage Sessions #FE Encore (settimana del 13 gennaio 2020)

La settimana del 13 gennaio 2020 è ufficialmente cominciata, e come da buona tradizione siamo qui per raccontarvi e parlarvi di tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch nei prossimi sette giorni. Sarà un appuntamento breve, dato che annotiamo la sola presenza rilevante di Tokyo Mirage Sessions #FE Encore.

Ebbene sì, il particolare e atteso JRPG Tokyo Mirage Sessions #FE Encore è finalmente in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch: sarà disponibile a partire da questo venerdì, 17 gennaio 2020. Il nostro provato di Tokyo Mirage Sessions è già online: leggetelo attentamente, così da poter valutare l'acquisto a tempo debito; e naturalmente restate con noi perché la recensione arriverà presto.

Ecco qui la descrizione di Tokyo Mirage Sessions #FE Encore per Nintendo Switch: "Tokyo Mirage Sessions #FE Encore è la versione Nintendo Switch di Tokyo Mirage Sessions #FE. Stelle nascenti del palcoscenico e del piccolo schermo si alleano con i leggendari guerrieri del mondo di Fire Emblem in Tokyo Mirage Sessions #FE Encore per le console della famiglia Nintendo Switch! Unisciti a un gruppo di aspiranti artisti che da un lato tenta di scalare la vetta dell'industria dell'intrattenimento e dall'altro cerca di fermare l'invasione interdimensionale di Tokyo in questo stiloso gioco di ruolo".