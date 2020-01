Monster Energy Supercross 3, il provato

Modello di guida

I primi test non sono stati, purtroppo, del tutto convincenti. Da una parte è apprezzabile verificare che anche i piloti controllati dalla CPU commettono spesso e volentieri degli errori (le bandiere gialle sono frequenti non solo nelle prime curve, ma durante tutta la gara) e che i contatti tra la moto del giocatore e quella degli avversari non si risolvano sempre, come in passato, con l'apertura delle acque come nel film I Dieci Comandamenti. Anzi, capita che spesso sia il pilota controllato dall'utente a finire a gambe all'aria e questo porta ad usare un minimo di prudenza prima di lanciarsi in sorpassi spericolati. Resta però la gestione poco precisa delle collisioni della moto con i cordoli e dell'eccessiva severità dei commissari di gara: è sufficiente uscire dal tracciato per pochi istanti (mentre magari si sta facendo un salto) per venire penalizzati col riposizionamento da fermi, e basta un piccolissimo contatto con le barriere di gomma per far cadere rovinosamente il pilota (situazioni che, ovviamente, non capitano alle moto controllate dall'IA).

Anche la gestione dei salti non ci ha convinto del tutto: in particolare è sembrato che alcune rampe garantiscano degli slanci esagerati, indipendentemente dalla velocità alla quale le si affronta. La maggior sfida di Supercross rimane, giustamente, quella di affrontare con il giusto ritmo i dossi e gli altri ostacoli che costellano i tracciati, facendo attenzione soprattutto agli atterraggi. Il livello di difficoltà, come in passato, è piuttosto alto e serve un'ottima concentrazione per portare a termine il GP al primo posto. Un gioco importantissimo è affidato allo stick analogico destro, col quale si controlla il baricentro del pilota e che serve a mantenere il giusto "flow" (questo è il termine tecnico utilizzato per indicare il ritmo). Affrontare un rettilineo di whoops (i dossi) con un bilanciamento sbagliato significa perdere diverse posizioni in pochissimo tempo. Con delle moto che hanno dei tempi di frenata istantanei, vien da sé che la pulizia nelle traiettorie sia del tutto secondaria e che invece la costante coordinazione tra i due pollici sia la chiave per portare a termine vittoriosamente la gara.