God of War Remake in Unreal Engine 5: il video immagina il gioco con le tecnologie d'oggi

I rumor più recente puntano il dito verso una versione rimasterizzata per PS5 della trilogia originale di God of War, ma come potrebbe essere un vero e propri remake del primo capitolo? Il noto canale YouTube Teaserplay - che regolarmente condivide video concept - propone ora un breve filmato nel quale vediamo una versione in Unreal Engine 5 di un potenziale God of War Remake.

In questo video, vediamo Kratos nell'antica Grecia, ambientazione originale della saga. La scena è stata realizzata con le tecnologie di Epic Games: Nanite, Lumen, path tracing e ray tracing. Il risultato non è ovviamente perfetto, soprattutto per quanto riguarda il modello di Kratos e le sue animazioni, ma ricordiamo che si tratta solo di un concept che permette di immaginare come potrebbe essere il vecchio gioco ricreato con le tecnologie di oggi.