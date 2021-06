Godfall arriva su PS4, con la prima espansione

Durante l'evento E3 2021 di Gearbox Software è stato annunciato che l'action GDR Gofdfall uscirà anche su PS4, dopo essere stato un'esclusiva PS5 / PC per qualche mese. Contemporaneamente è stato annunciato anche l'arrivo per il 10 agosto dell'espansione Fire and Darkness, che aggiungerà moltissimi nuovi contenuti. Da notare che la versione PS4 darà diritto anche a un upgrade gratuito per quella PS5 nel caso successivamente si acquisti la nuova console. Guardiamo il filmato di presentazione:

Oltre alla versione PS4 e all'espansione, è stato annunciato anche un corposo aggiornamento gratuito, chiamato Lightbringer per Godfall, che introdurrà nuovi nemici, nuovo bottino, nuove armi e tanti altri contenuti. Sarà disponibile per tutte le versioni del gioco senza costi aggiuntivi.

Presto arriverà anche la beta del matchmaking, per dare a Godfall una dimensione completamente nuova, naturalmente online.