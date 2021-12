Godfall: Challenger Edition, il trailer di lancio ci presenta la nuova edizione

Gearbox ha pubblicato il trailer di lancio di Godfall: Challenger Edition. Si tratta di una edizione ridotta del gioco che sarà regalata agli abbonati PS Plus a dicembre e su Epic Games Store tra il 9 e il 16 dicembre 2021.

Il video non mostra in realtà sequenze di gameplay inedite, ma riassume quali saranno i contenuti disponibili agli utenti che riscatteranno il gioco. Di base si tratta di tutti i contenuti endgame, quindi al netto della campagna single player. Quindi viene detto che i personaggi partiranno subito dal massimo livello, in modo da permettere al giocatore di costruirsi una sua build già pronta per l'azione.

Tutte le modalità endgame saranno sbloccate, quindi si potrà scalare la Tower of Trials, si potranno affrontare le sfide Dreamstone e la modalità Lightbringer. Si potrà giocare da soli o in cooperativa.

Probabilmente la Godfall: Challenger Edition serve agli sviluppatori per rilanciare un po' il gioco, o in vista di nuovi contenuti, o in cerca di qualche vendita in più del gioco base. Difficile dirlo, senza informazioni specifiche da parte dell'editore. Comunque sia, vi ricordiamo che Godfall è disponibile per PC, PS4 e PS5.