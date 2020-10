Godfall gira su PS5 a 4K e 120 fps? Lo sostiene il sito giapponese Game Watch

Godfall gira su PS5 a 4K reali e 120 fps, stando a quanto riportato dal sito giapponese Game Watch, che ha potuto provare la console e il gioco in questi giorni.

Uno dei titoli di lancio di PlayStation 5, Godfall ci metterà al comando di abili guerrieri nell'ambito di una campagna che potremo affrontare da soli o insieme a due compagni in modalità cooperativa.

Finora si è sempre parlato del gioco come capace di girare a 4K e 60 fps sulla nuova console Sony, dunque queste nuove informazioni hanno preso un po' tutti alla sprovvista.

"Abbiamo potuto provare Godfall su PS5 alla risoluzione di 3840 x 2160 (4K) con refresh rate fissato a 120 Hz", si legge nell'articolo, che poi in una didascalia specifica: "Il frame rate del video è basso per via delle regolazioni della cattura, ma durante il gameplay il titolo gira fluidamente a 120 fps."

Insomma, tutte le ipotesi sono sul tavolo ma immaginiamo che Counterplay Games avrebbe pubblicizzato ampiamente una feature del genere anziché farla passare così in sordina.

Ci aspettiamo dunque l'arrivo di un comunicato da parte del team di sviluppo che smentisca i dettagli riportati dal sito giapponese.