Super Smash Bros. Ultimate, Travis Touchdown di No More Heroes sarà nel gioco

Super Smash Bros. Ultimate vedrà il debutto nel proprio roster di Travis Touchdown, lo storico protagonista di No More Heroes, anche se solo sotto forma di Mii Fighter.

Suda51 ha sempre espresso il desiderio di vedere Travis all'interno di Super Smash Bros. Ultimate e Nintendo ha finalmente esaudito la sua richiesta, anche se molti fan sono rimasti delusi dalla notizia.

L'idea è infatti che un personaggio carismatico come l'infallibile sicario creato da Goichi Suda, che abbiamo visto di recente in azione in Travis Strikes Again: No More Heroes, meritasse di comparire come un combattente completo e non una semplice skin.

Esiste la possibilità che in futuro la casa di Kyoto ci ripensi e decida di offrire a Travis Touchdown una migliore trasposizione nel roster di Super Smash Bros.?

Non è dato saperlo, ma un eventuale successo di No More Heroes 3 potrebbe servire allo scopo.