GOG Galaxy 2.0: arriva l'integrazione ufficiale dell'Epic Games Store

CD Projekt ha annunciato l'arrivo in GOG Galaxy 2.0 dell'integrazione ufficiale dell'Epic Games Store. In questo modo diventa possibile gestire meglio i giochi dello store di Epic Games all'interno di GOG, con minor rischio di disconnessioni (come avviene con le integrazioni non ufficiali) e con un maggior numero di opzioni.

Stando al comunicato diramato da CD Projekt, l'Epic Games Store è la seconda piattaforma esterna per numero di connessioni a GOG Galaxy 2.0. Immaginiamo senza sforzi che la prima sia Steam. Comunque sia si tratta di un'ottima notizia, visto l'aumento del numero di giochi posseduti nel negozio di Epic da moltissimi giocatori, grazie ai regali degli ultimi mesi.

Naturalmente tutte le parti coinvolte sono felici per l'avvenuto accordo e della possibilità data ai giocatori PC di aumentare la loro scelta di come lanciare e gestire i giochi che possiedono. In effetti sarebbe bello se anche Steam si attivasse e concedesse qualcosa in tal senso (o quantomeno che prendesse la strada di GOG Galaxy 2.0 riguardo a questo aspetto).

Se volete scaricare GOG Galaxy 2.0, andate sul sito ufficiale.