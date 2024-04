Golden Axe, lo studio di Double Dragon Gaiden voleva realizzare un nuovo capitolo 2D

Secret Base, lo studio che ha realizzato Double Dragon Gaiden , stava preparando una presentazione per SEGA, per proporre la realizzazione di un nuovo capitolo 2D del picchiaduro a scorrimento Golden Axe . Purtroppo il progetto è naufragato con l'annuncio del nuovo Golden Axe 3D .

Le immagini sono solo concettuali, ma sono davvero belle

Secret Base ha svelato in un post su X di aver addirittura commissionato all'artista Pixel Romi (Double Dragon Gaiden, Vesper Ether Saga) delle immagini concettuali per presentare il gioco: "Ho commissionato a Pixel Romi e ho lavorato insieme a lui sull'art direction, che usava delle ombre nere molto nette, simili a quelle degli artisti fantasy Frank Frazetta e Boris Vallejo."

In termini di gameplay, è stato spiegato che il nuovo Golden Axe 2D avrebbe dovuto avere meno nemici di Double Dragon Gaiden, ma molto più forti. Il giocatore avrebbe potuto smembrare i mostri eseguendo delle mosse con il giusto tempismo, in modo da indebolirli. Quindi avrebbe potuto venderne i pezzi o usarli come ingredienti per equipaggiamento e magia.

La magia sarebbe stata AOE (Area Of Effect, ossia avrebbe potuto colpire più bersagli nell'area d'impatto) e non avrebbe occupato l'intero schermo (come avviene nei Golden Axe originali), ottenendo maggiore attenzione rispetto ai Golden Axe passati. Inoltre nemici differenti sarebbero stati più o meno deboli alle diverse magie, con risvolti interessanti al punto di vista tattico.

Un altro tentativo di Secret Base di lavorare a Golden Axe

Questa non è la prima volta che Secret Base lavora alla presentazione di un nuovo Golden Axe. L'immagine in alto fu preparata per un'altra presentazione. In quel caso il gioco avrebbe dovuto essere più simile a Double Dragon Gaiden. Anche in quel caso, non se n'è fatto niente.