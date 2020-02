Google, un bug ha fatto condividere i video privati degli utenti con degli sconosciuti

Un bug sfuggito a Google ha portato alla condivisione con degli sconosciuti dei video privati registrati sugli smartphone Android. Il fatto è accaduto tra il 21 e il 25 novembre dello scorso anno ed nato dall'applicazione Google Foto. Più precisamente dal servizio Download your data.



Sostanzialmente, chiunque abbia chiesto a Google di esportare e scaricare le immagini dall'applicazione Foto, potrebbe essere incorso in "my bad". A causa del bug, la compagnia ha spedito accidentalmente dei video ad alcuni archivi non correlati con le persone proprietarie degli smartphone. In altre parole, Google ha spedito i video privati degli utenti Android a un numero imprecisato di sconosciuti.



Stando a The Verge, le vittime del bug dovrebbero aver ricevuto un messaggio da Google con spiegato l'accaduto e con le scuse ufficiali della compagnia. Da notare che gli utenti i cui video sono stati spediti a degli sconosciuti, potrebbero a loro volta aver ricevuto dei video da degli sconosciuti. Un gran pasticcio. Fortunatamente Google sembra aver risolto definitivamente il bug. Il consiglio che viene dato è quello di cancellare l'esportazione dei file precedente e di farne una nuova.



Che dire? Speriamo che non siano finiti in giro troppi video compromettenti, perché potrebbe essere davvero un grosso problema, quantomeno di privacy.