Steam, recensioni degli utenti aumentate del 300% dopo l'aggiornamento della libreria

Le recensioni degli utenti su Steam sono aumentate del 300% con il lancio della nuova libreria. A svelarlo è stata Valve stessa nel resoconto del 2019 di Steam, spiegando che i cambiamenti all'interfaccia e i nuovi modi pensati per indurre l'utente a recensire un gioco hanno prodotto ottimi risultati.



La nuova Libreria ha anche introdotto alcuni nuovi modi per indurre l'utente a riscoprire e recensire un gioco a cui stava giocando in base a determinati criteri, il che ha aumentato notevolmente il numero di recensioni scritte. In precedenza abbiamo visto circa 17 mila nuove recensioni pubblicate ogni giorno su tutti i giochi, ma dall'aggiornamento della Libreria ora vediamo 70 mila recensioni al giorno, con un aumento di oltre il 300%.



Ma non solo, perché la nuova libreria di Steam ha portato delle novità interessanti anche per gli sviluppatori, come sottolineato nel resoconto:



Uno dei maggiori miglioramenti per gli sviluppatori è il nuovo sistema di eventi e annunci di Steam, che consente loro di comunicare con la propria base di giocatori e potenziali clienti attraverso nuovi strumenti per pubblicare notizie e pianificare eventi in gioco. Attraverso questi post, i giocatori possono conoscere più facilmente gli ultimi aggiornamenti dei loro giochi, essere informati sugli eventi a tempo limitato e guardare le trasmissioni in diretta dei loro giochi preferiti. Questi nuovi eventi e annunci sono stati finora mostrati più di 8 miliardi di volte ai giocatori e oltre 5 miliardi di quelle impressioni si verificano nella nuova Libreria. Ciò ha aiutato i giocatori a riscoprire i giochi nella loro Libreria e tenersi in contatto con attività e sviluppi entusiasmanti che si verificano nei giochi a cui giocano.



La sostanza è che nel 2019 Steam è continuato a crescere in funzionalità, strada che seguirà anche nel 2020, migliorando tutti gli aspetti più importanti del negozio.