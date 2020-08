Google Pixel 4a, il prezzo ufficiale lo mette in competizione con l'iPhone SE 2020

Google ha annunciato oggi il prezzo ufficiale del Google Pixel 4a. Con un prezzo al dettaglio di 389 euro, il Google Pixel 4a si posiziona in diretta competizione con l'iPhone SE 2020, lo smartphone budget di Apple, che costa 100 euro in più.

il Pixel 4a ha uno schermo da 5,81 pollici senza bordi, con un unico bollino in alto a sinistra per la telecamera frontale. Questo lo rende decisamente più grande rispetto all'iPhone SE 2020, fermo a 4,7 pollici. Il telefono di Apple, oltretutto, in basso ha anche una cornice per il sensore per l'impronta digitale.

Il Pixel 4a è equipaggiato con un processore Octa-Core Qualcomm Snapdragon 730 e un processore di sicurezza Titan M, 6GB RAM, una fotocamera da 12.2-megapixel e 128GB di spazio di archiviazione. La batteria è da 3,140mAh.

L'iPhone SE 2020 compensa una fotocamera che sembra meno brillante con le prestazioni superiori del chip A13. Il Pixel 4a sfoggia una nuova versione dell'Assistente Google in grado di controllare l'intero telefono, una rinnovata modalità notturna della fotocamera, un sistema in grado di amministrare in maniera intelligente la batteria e dei servizi per la sicurezza dei dati superiore che passano dal chip Titan M.

Il telefono, al momento, è in prenotazione a questo indirizzo. Cosa ne pensate?