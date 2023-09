Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, aumento dei prezzi confermato da nuovi leak

Manca poco alla presentazione ufficiale di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro prevista per il 4 ottobre 2023 e nel frattempo si moltiplicano le indiscrezioni e i leak sui nuovi smartphone della compagnia di Mountain View, tra i quali emergono anche i prezzi più alti che caratterizzeranno i modelli in questione.

Il nuovo leak arriva da DeaLabs, in particolare dal solito billbil-kun che, oltre a rappresentare una fonte alquanto affidabile per quanto riguarda le anticipazioni sui videogiochi, ha a che fare anche con le indiscrezioni su dispositivi elettronici vari come gli smartphone in questione, di cui arrivano conferme sui prezzi.

Praticamente tutti i dettagli di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro erano già emersi nei giorni scorsi a causa di un leak che sembra essere stato provocato da Google stessa, ma in questo caso si tratta di un'ulteriore conferma del discusso aumento dei prezzi che caratterizza i nuovi modelli di Pixel.

In base a quanto riferito, questi sarebbero i prezzi previsti, secondo DeaLabs.

Google Pixel 8:

128GB: 799€

256GB: 859€

Google Pixel 8 Pro: