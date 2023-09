Mr. Platformer è il nuovo gioco gratis di Terry Cavanagh, l'autore di Dicey Dungeons

Mr. Platformer è il nuovo gioco gratis di Terry Cavanagh , prolifico autore indie cui dobbiamo tra gli altri VVVVVV , Super Hexagon e Dicey Dungeons , che ogni tanto pubblica anche dei titoli freeware, come in questo caso.

Uno strano platform

Come potete vedere, Mr. Platformer si presenta come un platform game in stile Atari 2600, con livelli di difficoltà progressiva e con uno strano conto alla rovescia dei livelli superati, che nasconde qualcosa alla fine e che richiede di giocarci più volte.

È un'esperienza breve e molto focalizzata, ma realizzata con la solita cura da Cavanagh, che propone un design rigoroso, citando molti classici del genere, da Pitfall a Super Mario Bros., dandogli quel tocco malinconio che solo lui sa creare con della grafica così minimalista.

Per provarlo non vi resta che andare sulla pagina itch.io del gioco. Potete giocarci sia via browser, sia scaricandolo e avviandolo da Windows, Mac o Linux.